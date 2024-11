Solidarietà, in campo per Natale la Fondazione Bellincampi ETS

Roma, 26 nov. (askanews) - Fervono i preparativi per l'Aperichristmas 2024, il tradizionale ed atteso appuntamento della Fondazione Bellincampi ETS, ormai giunto alla sua quarta edizione.

Nell'accogliente location del "The Rome Hello Hostel" di Roma, si ritroveranno vecchi e nuovi amici per aggiornarsi e condividere i progetti che la Fondazione supporta con il contributo di tanti sostenitori tra cui: il Centro Bellincampi-Casa Kim che ospita gratuitamente bambini malati con le relative madri da tutto il mondo, che necessitano di cure sanitarie ospedaliere; la Base "Camilla Pignatti" a Vallinfreda (RM), un rifugio immerso nel bosco a disposizione di comunità ed associazioni che si occupano di attività educative per i giovani; il bando per Gruppi Scout per sostenere esperienze educative e di servizio fuori dalla Regione di appartenenza.

Come evidenzia nel video il presidente Andrea Montanino, sarà l'occasione per un brindisi di auguri in compagnia, per allietare anche la consueta asta di beneficenza potendo ordinare i gustosi cesti natalizi della Fondazione: "un dolce pensiero per amici e parenti che si concretizza in una preziosa buona azione". L'appuntamento è a Roma sabato 30 p.v. dalle 11:00 alle 14:00 in via Torino 45.