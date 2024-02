Sit-In Rai, Boschi: il problema del Paese è un governo di pistoleri e cognati

Roma, 7 feb. (askanews) - "Il problema del Paese non è la Rai, il problema del Paese è il governo; un governo di pistoleri e di cognati che sta rendendo l'Italia un paese meno sicuro, un Paese più povero. Un governo che perde tutte le sfide europee, un governo che lascia una nostra connazionale, Ilaria Salis nei carceri ungheresi in condizioni degradanti perché non ha il coraggio di chiedere a Orban il rispetto dello Stato di diritto. Allora perché siamo qui stasera, davanti alla Rai? Perché la Rai non racconta più la realtà ma sta diventando, pericolosamente, parte della macchina della propaganda di Giorgia Meloni e Giorgia Meloni sta esagerando. Potrei fare tantissimi esempi ma ne cito uno: è folle mandare in diretta allo studio del Tg1 il cognato, in collegamento con lo Spazio mentre a Orte ci sono i trattori, gli agricoltori arrabbiati contro il governo che aumenta l'Irpef agricola ma, addirittura, passare il ministro Lollobrigida che parla della pasta nello Spazio prima del Presidente Mattarella, nel Giorno della Memoria, non è servizio pubblico".

Lo ha detto Maria Elena Boschi, di Italia Viva intervenendo al sit-In organizzato dal Pd davanti alla sede della Rai, in Viale Mazzini.