Tel Aviv, 9 dic. (askanews) - La presenza delle forze israeliane in territorio siriano è una misura "limitata, temporanea", volta a garantire la sicurezza di Israele durante la confusione seguita alla caduta del presidente siriano Bashar al-Assad. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Gideon Saar, in una conferenza stampa tenuta a Gerusalemme. "L'unico interesse che abbiamo è la sicurezza di Israele", ha sottolineato il ministro, citato dal Times of Israel.