Siciltecnoplus, giovani risorsa fondamentale per il futuro

Roma, 4 gen. (askanews) - "Il lavoro è cresciuto enormemente, grazie anche ai fondi del Pnrr, ma trovare manodopera è sempre più complesso". Siciltecnoplus è un'azienda che, nel cuore della Sicilia, progetta e costruisce opere civili industriali: "Siamo leader -spiega il Ceo Antonio Mazzeo- nella realizzazione di acquedotti, di gasdotti e di reti fognarie e nella relativa manutenzione. Un'esperienza di 30 anni ci permette di primeggiare e di essere partner affidabili per aziende come Italgas, 2iretegas e Invitalia, solo per citare alcune stazioni appaltanti. Professionisti e maestranze affiatate e competenti ci permettono di affrontare anche situazioni difficili, come appunto la carenza di personale. Avvertiamo un problema in tal senso ma abbiamo avuto la lungimiranza negli anni scorsi di formare il nostro personale e aggiornarlo di volta in volta. E questa alla lunga si è rivelata un'idea vincente".

La competenza e la professionalità sono del resto elementi imprescindibili per poter essere competitivi nel settore: "Il nostro -afferma ancora Mazzeo- è un lavoro complesso e potenzialmente pericoloso. Ed è per questo che la nostra priorità è quella di offrire protezione ai nostri operai. Dipendenti e collaboratori sono costantemente formati e informati secondo i più recenti standard europei. Lo testimoniano le certificazioni che l'azienda ha ottenuto, considerando la sicurezza prerogativa fondamentale. Solo se si lavora in sicurezza del resto si può offrire ai propri clienti la qualità necessaria nella realizzazione degli incarichi ricevuti".

Una famiglia quella di Siciltecnoplus: "Famiglia nel vero senso della parola -sostiene Mazzeo. Sono diversi i figli di nostri dipendenti che entrano in azienda per imparare il mestiere. Noi crediamo nei giovani e vogliamo dargli un'opportunità. Aspetto che ci sta a cuore, come ci sta a cuore la sostenibilità ambientale. Con il nostro team, lavoriamo per intervenire per evitare perdite negli acquedotti, per essere sempre più digitalizzati e per sperimentare nuove soluzioni. Nei prossimi anni, la vera novità sarà rappresentata dagli impianti a idrogeno, quella che per noi sarà senza ombra di dubbio la frontiera del futuro"...