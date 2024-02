Sgarbi, Mattarella ha accolto le sue dimissioni dal Governo

Roma, 14 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni di Vittorio Sgarbi dalla carica di sottosegretario alla Cultura. Lo ha comunicato in Aula la presidenza della Camera, leggendo una lettera inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Il Presidente della Repubblica con proprio decreto, adottato su mia proposta di concerto con il ministro della Cultura, ha accettato le dimissioni rassegnate dal professor Vittorio Sgarbi dalla carica di sottosegretario di Stato per la Cultura". Il presidente di turno dell'assemblea ha fatto, quindi, cancellare dall'ordine del giorno della Camera, perché decaduta, la mozione parlamentare delle opposizioni per la revoca di Sgarbi.