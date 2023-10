Sesto giorno di bombardamenti a Gaza

Roma, 12 ott. (askanews) - Sesto giorno di bombardamenti israeliani su Gaza in risposta al sanguinoso attacco di Hamas in territorio di Israele. Il fumo si alza nel cielo della Striscia; bombardate anche alcune imbarcazioni nel porto di Gaza City. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ora a capo di un governo di unità nazionale, ha promesso che Hamas, al governo nella Striscia, sarà "schiacciato" come l'Isis. Netanyahu parlava a fianco del segretario di Stato Usa, Antony Blinken in visita a Gerusalemme.