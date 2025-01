Separazione carriere, Avvocatura: "Avanti senza paure, riforma soft"

Roma, 16 gen. (askanews) - "Noi siamo felici di aver suggerito a suo tempo una modifica soft, che è poi quella che è stata attuata, cioé che non incidesse sull'azione penale, quello per noi rappresentava il vero problema. Siamo contenti, non riteniamo che ci siano i problemi che vengono sollevati. Un pm sotto l'esecutivo non piace a nessuno, tantomeno agli avvocati, che vogliono confrontarsi con il pubblico ministero in diritto e non con la polizia giudiziaria": è positivo il commento di Mario Scialla, coordinatore OCF (Organismo Congressuale Forense), a margine di un'iniziativa sulla Giustizia civile a Roma, dopo il primo sì alla Camera della riforma costituzionale della giustizia che introduce la separazione delle carriere.

"Avanti senza remore e senza paure, perché non è che una riforma soft. Tra le tante ipotesi possibili di separazione delle carriere questa, tra l'altro quella che avevamo suggerito, è decisamente quella meno invasiva", ha sottolineato.