Seoul: la figlia teenager di Kim Jong-un prossima a guidare il Paese

Roma, 18 mar. (askanews) - Il ministero per l'Unificazione di Seoul non ha escluso che la figlia teenager di Kim Jong-un potrebbe essere la prossima a guidare la Corea del Nord. I media statali di Pyongyang il 16 marzo hanno parlato di lei definendola "grande guida", in coreano "hyangdo", tipico termine usato esclusivamente per i leader massimi e i loro successori.

Secondo gli analisti, è la prima volta che la figlia di Kim, di cui Pyongyang non ha mai fatto il nome ma identificata come Ju Ae dall'intelligence sud-coreana, è stata descritta in questo modo dalla Nordcorea.