Sella Sgr, gli scenari di mercato nell'era dei dazi Usa

Milano, 17 apr. (askanews) - Dazi rischi è opportunità per imprese e investimenti al centro dell'incontro "Cavalcare l'onda dei nuovi equilibri politico economici nell'era di Trump" organizzato al Salone del Risparmio da Sella Sgr.

Proprio come i surfisti abituati a misurarsi con onde imprevedibili e potenzialmente pericolose, anche gli investitori devono mantenere la calma e imparare a separare il rumore dai fondamentali pronti a cogliere le opportunità che ogni evento dirompente o disruptive provoca nel mondo dell'economia e della finanza.

Né è convinto Andrea Cipolloni, Ceo di Eataly che continua a scommettere sugli Stati Uniti dove il gruppo genera il 60% dei 684 milioni di fatturato con 12 nuove aperture fra flagship store, Eataly Café un format studiato per il mercato americano, e punti vendita in concessione all'aeroporto Jfk. I dazi certo preoccupano ma in attesa di chiarimenti, al momento sarebbero del 10%, è prematuro prendere decisioni.

"C'è chiaramente un momento di incertezza. Stiamo valutando tutti gli scenari tutti gli scenari possibili, ragionando un po' su tutto quello le leve sulle quali possiamo agire. Possiamo agire sulle diverse formule di ristorazione, possiamo agire cambiando l'offerta e, quando necessario, agiremo anche sul prezzo, anche se vogliamo essere molto cauti, perché l'inflazione post covid negli Stati Uniti è stata molto importante", ha detto Andrea Cipolloni, Ceo di Eataly.

Per gli asset manager invece è tempo di passare a modalità di gestione attive alla ricerca di occasioni anche negli Stati Uniti e di diversificare sia in termini di settori e società sia di asset class puntando anche su bond governativi e corporate investment grade.

"In questo momento noi stiamo pensando di utilizzare un approccio un po' più graduale. Cioè non è più il momento, forse, di avere il classico portafoglio bilanciato che sta lì. Forse in questa fase essere più flessibili, magari continuare ad incrementare le equity, l'azionario in maniera un po' più progressiva come si faceva una volta con i piani d'accumulo, quella è una soluzione sempre valida. Però forse va oggi anche tarata rispetto proprio alle scelte di gestione attiva che si vanno a selezionare nel mondo azionario. Quindi gestione attiva e gradualità nell'investimento possono essere la soluzione", ha spiegato Mario Romano, Ad di Sella Sgr