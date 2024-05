Scozia, John Swinney ha giurato come nuovo First Minister

Edimburgo, 8 mag. (askanews) - John Swinney ha prestato giuramento come leader della Scozia durante una cerimonia a Edimburgo in seguito alle dimissioni di Humza Yousaf da primo ministro. Swinney ha ottenuto il sostegno di 64 membri del Parlamento scozzese in una votazione del 7 maggio 2024, una conclusione quasi scontata, con il leader rivale dei conservatori scozzesi Douglas Ross che ne ha raccolti 31. Ha ottenuto la vittoria grazie all'astensione dei Verdi che avevano provocato la crisi che ha innescato le dimissioni di Yousaf la settimana scorsa.

Swinney, 60 anni, aveva vinto incontrastato la leadership dell'Snp, lo Scottish National Party, il più grande partito indipendentista scozzese e principale forza politica all'interno del parlamento di Edimburgo.

Gran veterano della politica scozzese, Swinney era già stato vice primo ministro di Scozia dal 2014 al 2023 e segretario alle Finanze.

Il neo 'First minister' ha affermato che governerà secondo un'agenda politica moderata di centrosinistra, lavorando con tutti i partiti per legiferare come governo di minoranza.