Scholz: su Patto stabilità passi avanti, troveremo una soluzione

Roma, 22 nov. (askanews) - "In primo luogo ci sono buone discussioni in Europa sul Patto di stabilità e crescita, ci sono stati anche dei progressi di recente che sono anche il risultato della discussione svoltasi tra i nostri due governi. Le ultime consultazioni dell'Ecofin hanno rappresentato un grande successo: non c'è ancora la soluzione, ma ci siamo avvicinati alla soluzione. Il criterio di stabilità deve avere un ruolo importante però è chiaro che non possiamo costringere nessun Paese a seguire un programma di austerità. Lavoreremo per trovare una soluzione in Europa a questo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in conferenza stampa congiunta con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino.