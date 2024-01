Scholz risponde agli agricoltori: "Via i sussidi criticati per anni"

Berlino, 9 gen. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha difeso la decisione del suo governo di tagliare i vantaggi fiscali per gli agricoltori, sostenendo che "il governo ha fatto loro concessioni". Le affermazioni del capo di governo tedesco avvengono mentre lunedì gli agricoltori hanno bloccato strade con i loro trattori in tutti i Laender e manifestato nelle principali città del Paese.

Parlando in conferenza stampa congiunta con il primo ministro del Lussemburgo, Luc Frieden, Scholz ha affermato:

"Voglio dirlo in modo chiaro, che è necessario prendere delle decisioni. E ciò significa anche rimuovere i sussidi, che sono stati criticati per molti, molti anni, come parte di una revisione vagliata con molta attenzione. Questo è ciò che il governo federale ha appena proposto".

"Ovviamente le critiche fanno parte della democrazia. Sono necessarie e vi appartengono. Nessuno deve lamentarsi di ciò. Io almeno non lo faccio. Chiaro che il fine non giustifica tutti i mezzi. E questo perché, tenendo conto del fatto che il governo ha fatto concessioni agli agricoltori, credo che sia importante mantenere la misura e l'equilibrio".