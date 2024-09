Roma, 17 set. (askanews) - Dopo l'Uzbekistan, il cancelliere tedesco Olaf Scholz è andato in Kazakistan per prendere parte ai colloqui bilaterali con il presidente Kassym-Jomart Tokayev e firmare numerosi accordi, scrive Afp. La Germania e altri paesi dell'UE hanno cercato negli ultimi anni di rafforzare i legami con l'Asia centrale per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, dopo che l'Europa ha tagliato i legami con la Russia in seguito alla guerra in Ucraina.