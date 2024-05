Schlein a Campobasso con Lucia Annunziata e Sandro Ruotolo sul palco

Roma, 26 mag. (askanews) - Elly Schlein in comizio a Campobasso con i candidati Pd per l'Italia meridionale alle elezioni europee ringrazia tutta la squadra e in particolare i giornalisti Sandro Ruotolo e Lucia Annunziata, capolista nella circoscrizione.

"Voglio ringraziare Annamaria Becci, che porta l'amore per questa terra e la militanza che è importante per una comunità come la vostra. Voglio ringraziare un'amica, Yasmine Cristallo, perché ci ha ridato speranza riempiendo le piazze quando per il centro sinistra era più difficile, ma adesso è bello riempirle insieme cara Yas, con la tua radicalità. Voglio ringraziare Sandro Ruotolo che per me è sempre stato un maestro nel contrasto alle mafie e nella battaglia per la giustizia sociale e la legalità, e voglio ringraziare di cuore la nostra capolista Lucia Annunziata per la sua professionalità, per l'ingegno che porta a questa campagna, per la visione del futuro dell'Europa e della sua politica e di come contribuiremo a una Unione europea che abbia una voce sola e forte sulla politica estera. Grazie Lucia di cuore" ha detto Schlein.