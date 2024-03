Schillaci: per fondi SSN considerare alto numero anziani in Liguria

Genova, 11 mar. (askanews) - "La Liguria è probabilmente la Regione con il maggior numero di anziani d'Europa e non solo d'Italia. Ovviamente con l'aumentare dell'età aumentano anche i problemi legati alla salute e quindi è chiaro che di questo bisogna tener conto per assicurare a tutti una buona qualità delle cure. Il fatto che ci siano più anziani è un parametro che sicuramente il Ministero tiene in considerazione nella ripartizione dei fondi sanitari".

Lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci, commentando la richiesta della Regione Liguria di un riparto più equo del fondo sanitario nazionale in base all'anzianità della popolazione, a margine delle celebrazioni per i primi 100 anni di storia del Policlinico San Martino di Genova.

Di un eventuale cambio dei criteri "bisogna parlarne - ha sottolineato Schillaci - con la Conferenza Stato Regioni. Io credo che, proprio partendo dal fatto che siamo una nazione particolarmente longeva, dobbiamo investire in prevenzione. Questo è l'aspetto più importante soprattutto in Liguria ma anche in tante altre regioni. Investire in prevenzione - ha concluso il ministro - vuol dire far sì che i cittadini non solo vivano di più ma vivano meglio perché nessun sistema sanitario soprattutto in futuro potrà essere sostenibile se non riduciamo l'impatto dia tante malattie cronico degenerative che possono essere oggi prevenute e anche di malattie oncologiche con il potenziamento degli screening".