Schillaci: innovazione tecnologica fondamentale per aiutare SSN

Milano, 25 nov. (askanews) - "Le nuove tecnologie e l'innovazione sono fondamentali per aiutare il Sistema Sanitario Nazionale. Io credo che l'innovazione e le nuove tecnologie servano soprattutto per migliorare l'accesso alle cure, per far sì che le tante, troppe diseguaglianze che ancora ci sono nel territorio nazionale vengano superate". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della XVIII edizione del Caduceo d'Oro, evento annuale organizzato dall'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT.

"Quando penso alle tecnologie, penso ovviamente alla telemedicina, all'Intelligenza artificiale, tutti settori che stiamo seguendo con grande attenzione. A questi sono dedicati molti fondi del Pnrr e io credo che serviranno per avere una sanità pubblica migliore, più efficace e più vicina al cittadino, più moderna, e soprattutto serviranno anche a far sì che chi magari vive in aree più difficili possa avere un accesso migliore rispetto a quello che ha oggi", ha aggiunto.