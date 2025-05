Nuovo slancio franco-tedesco, Macron e Merz: Nostra azione per Europa

Parigi, 7 mag. (askanews) - Il neo-cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato accolto a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron, una tradizione per un capo del governo tedesco compiere la sua prima visita di Stato in Francia. Ma oggi l'atteso incontro rappresenta più che mai l'intenzione di rafforzare l'asse franco-tedesco per affrontare insieme le nuove difficili sfide dell'Europa.

"È fondamentalmente un'amicizia, molto più che una cooperazione, quella che vogliamo instaurare e quello che abbiamo chiamato questo riflesso franco-tedesco che vogliamo ripristinare ovunque", ha spiegato Macron nel corso della conferenza stampa congiunta, annunciando un'"azione" da costruire "sistematicamente insieme" per rispondere "insieme alle sfide che l'Europa si trova ad affrontare".

"Pertanto accelereremo i nostri programmi franco-tedeschi - ha aggiunto Macron - svilupperemo nuove capacità e, oltre ai carri armati, agli aerei da combattimento e ai missili a lungo raggio, istituiremo un consiglio di difesa e sicurezza franco-tedesco".

Merz, che prevede di visitare nelle prossime settimane l'Ucraina, ha ribadito che gli ucraini possono "continuare a contare su Germania e Francia" e che Berlino e Parigi intendono coordinare meglio gli sforzi a sostegno di Kiev. Spazio anche alle preoccupazioni legate all'escalation militare tra India e Pakistan:

"Io e il presidente francese siamo d'accordo. Guardiamo con la massima preoccupazione agli scontri tra queste due potenze nucleari. Ora più che mai è necessario mantenere la calma; prudenza e ragione sono d'obbligo", ha dichiarato Merz.