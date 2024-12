Schianto aereo Azerbaigian, Russia: c'era un attacco di droni ucraini

Mosca, 27 dic. (askanews) - Il capo dell'agenzia russa per l'aviazione civile ha affermato che i droni ucraini stavano attaccando la città cecena di Grozny mentre un aereo della Azerbaigian Airlines tentava di atterrare, prima di precipitare in Kazakistan. Il capo di Rosaviatsia, Dmitry Yadrov, ha detto inoltre che c'era "una forte nebbia su Grozny" quando si è verificato l'incidente e "non c'era visibilità a un'altitudine di 500 metri". Nello schianto, 38 delle 67 persone a bordo sono morte.

La Russia ha più volte invitato a non dar credito a "ipotesi" secondo cui l'aereo sarebbe stato colpito dalle difese aeree russe prima della chiusura delle indagini.