Sardegna, Todde: io prima donna presidente, rotto tetto di cristallo

Cagliari, 27 feb. (askanews) - "Sono felice ed emozionata, è stato un testa a testa lungo e faticoso, ma i risultati valgono la pena. Sono felice e orgogliosa di essere la prima donna presidente della Sardegna, dopo 75 anni siamo riusciti a rompere questo tetto di cristallo e ad assumere un ruolo che nessuna di noi era riuscita ad avere. Sono contenta per il ruolo avuto dalle donne nella mia squadra che hanno lavorato con me in maniera incredibile". Lo ha detto la neoeletta presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, espressione dell'alleanza Pd-M5S, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari.