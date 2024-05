Sardegna, Todde incontra Fratin: basi per proficua collaborazione

Roma, 21 mag. (askanews) - "Abbiamo incontrato stamattina al ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ed è stato un incontro proficuo. Abbiamo discusso dei temi che riguardano tutti i contesti energetici dalla Sardegna a partire dalla mappa delle aree idonee in cui la discussione della posizione della Sardegna e delle altre regioni, inizialmente lontana rispetto a quella del ministero, ha seguito dell'interlocuzione devo dire se è avvicinata molto". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al termine dell'incontro con il ministro Fratin. "Domani avremo un incontro con le altre regioni proprio per definire una sintesi che porteremo poi al ministro", ha detto ancora.

"Anche per quanto riguarda il superamento delle centrali a carbone e la metanizzazione della Sardegna abbiamo avuto un confronto importante, il ministro si è detto disponibile a convocare un tavolo che possa rimettere insieme tutti gli attori in maniera da chiudere anche questo capitolo il più velocemente possibile", ha aggiunto la presidente.

"Abbiamo anche portato le motivazioni relativamente al nostro decreto di legge proprio per salvaguardare l'ambiente e il paesaggio della Sardegna e devo dire che il ministro ha provato comprensione nella misura in cui in assenza di regole oggettivamente la Sardegna in questo momento è esposta più di altre regioni", ha concluso sottolineando che si è trattato di "un incontro assolutamente positivo che pone le basi per una proficua collaborazione per il futuro".