Sardegna, Conte: con Todde contro gli avvoltoi del centrodestra

Nuoro, 29 mag. (askanews) - "I cittadini hanno promosso Todde e questo governo regionale a furor di voti democratici. Io capisco il nervosismo di tutti gli avvoltoi del centrodestra che hanno fatto macerie di questo territorio e che hanno sperperato tantissimi fondi pubblici per arricchire, alla fine, alcuni gruppi imprenditoriali ben precisi, ma per lasciare un disastro in macerie a partire dalla sanità e da tutto il resto". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Nuoro, dopo la sentenza del Tribunale civile di Cagliari che ha rigettato il ricorso della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro la sua decadenza.

"Noi rispettiamo i giudici - ha detto Conte - Alessandra impugnerà ma gli avvoltoi che adesso si ergono a giuristi di fama e vorrebbero approfittarne per tornare a mettere le mani sulla Regione sappiano che noi andiamo avanti: c'è tanto da fare e continueremo a farlo con maggior impegno di prima, ne sono sicuro, conoscendo Alessandro Todde e tutta la squadra", ha aggiunto Conte.