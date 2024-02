Santanchè: non c'è Sanremo senza polemica, viva Sanremo!

Montecatini (Pt), 9 feb. (askanews) - "Sanremo è Sanremo. Ora, va bene tutto, ma io non critico Sanremo, perché lo guardano milioni di italiani. Lo guardano soprattutto quegli italiani che risiedono all'estero, che lo vedono come momento identitario, vi sentono la propria appartenenza. Sanremo è Sanremo, ci sono canzoni che mi piacciono, altre che non mi piacciono, ma non c'è Sanremo senza polemica. Viva Sanremo!". Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell'assemblea nazionale di Anci Giovani a Montecatini Terme (Pistoia).