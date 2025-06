Santanchè a Capri: Overtourism non è problema, vanno gestiti i flussi

Capri, 14 giu. (askanews) - La ministra del Turismo Daniela Santanchè è intervenuta a Capri alla terza edizione della rassegna Capri d'Autore, intervistata dalla giornalista Myrta Merlino sulla terrazza dei Giardini di Augusto (organizza Vis Factor).

"Lo stato del turismo in Italia è assolutamente ottimo - ha detto Santanchè a margine - il merito è prima di tutto dei nostri imprenditori e dei lavoratori del settore. Il governo e il ministero del Turismo hanno cercato di creare le migliori condizioni perché questo settore possa prosperare in termini di ricchezza, che significa anche maggiore occupazione, e per cogliere la sfida che abbiamo di fronte che è quella della qualità e non della quantità".

A una domanda sull'overtourism, che preoccupa non solo i cittadini del Bel Paese, Santanchè ha replicato:

"A me pensare che ci siano troppi turisti, sinceramente, è una cosa che mi lascia un po' perplessa", sottolinea la ministra parlando a margine con i giornalisti.

"Forse non si è stati sinora capaci di gestire i flussi, lei pensi che il 75% dei nostri turisti utilizza il 4% del nostro territorio nazionale. Capisce che non è una questione di troppi turisti, ma di flussi che non vengono gestiti, che non sono mai stati gestiti in passato, non si è mai pensato a questo problema, perché si è sempre pensato ai numeri. Noi siamo una piccola nazione, abbiamo piccole località. Pensi siamo a Capri, alle isole minori. Ma la gestione dei flussi è fondamentale e su questo dobbiamo lavorare".