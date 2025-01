Santalucia: testo riforma giustizia non emendabile, andrebbe eliminato

Roma, 18 gen. (askanews) - "Proposte di emendamento che rendano il testo costituzionalmente digeribile non ce ne sono, è un testo che andrebbe totalmente eliminato". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, a margine del Consiglio direttivo dell'Associazione a Roma, a proposito della riforma della Giustizia del governo che propone di modificare la Costituzione e introdurre la separazione delle carriere dei magistrati.

"Coltiviamo l'unica arma di cui siamo capaci che è il ragionamento, anche in vista della consultazione referendaria, spiegheremo in tutte le sedi le ragioni che non hanno nulla a che vedere con interessi corporativi", ha aggiunto sottolineando che l'Anm ha "preso atto della blindatura del testo, qualcosa che ci ha profondamente colpiti. Che un testo che modifica il titolo quarto della Costituzione sia blindato e non consente un confronto in Parlamento è una cosa che ci sorprende e ci amareggia, allora guardiamo alla consultazione referendaria in modo che i cittaidini possano scegliere nel modo più consapevole possibile, che non vengano ingannati con un referendum sul gradimento del servizio giustizia".