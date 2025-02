Sanremo, Maria Tomba: andare oltre apparenze e maschere sociali

Milano, 1 feb. (askanews) - Maria Tomba è in gara al 75° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte con il brano "Goodbye (voglio good vibes)". Una canzone che racconta di un amore giocoso, mettendo in evidenza le emozioni contrastanti che accompagnano le relazioni. Il brano si distingue per le sue sonorità contemporanee e per un testo che celebra l'indipendenza, riflettendo il carattere frizzante di Maria.

"Il brano si intitola Goodbye, Voglio Good Vibes. È nato in studio da un'idea appunto che avevo molto chiara nella mia mente del messaggio che volevo trasmettere. E parla fondamentalmente di andare oltre le apparenze perché siamo molto di più di quello che normalmente mostriamo e per apparenza intendo maschere sociali. Inoltre invita anche ad allontanare queste cattive vibrazioni perché molto spesso ci influenzano e confondiamo le voci esterne con quella che è la nostra coscienza, tutto fatto volutamente con ironia e divertimento. Poi dobbiamo rimanere fedeli a sé stessi e ai propri valori. La canzone è nata in un momento in cui ero particolarmente insicura di me stessa, soprattutto del mio corpo, e scriverla mi ha aiutato molto a gestire questa insicurezza e ad accettarmi così come sono. Questo è uno dei tanti poteri della musica".

Salire sul palco per Maria Tomba è un sogno che si realizza e una promessa fatta al padre. "Avere l'opportunità di calcare un palco così prestigioso è un sogno. In verità quando ero piccola non era una cosa che pensavo avrei potuto raggiungere, ma non perché non credo nelle mie potenzialità, ma perché è un passo veramente molto grande e quindi poterlo fare è sicuramente un onore e sarà un'esperienza indimenticabile. Un ricordo legato a Sanremo, in particolare è quello del 2020, andai lì per un contest canoro con mio papà e ci fermammo davanti all'Ariston. Mio padre mi disse: un giorno tu canterai dentro e io glielo promisi e adesso poterlo realizzare mi sembra tanto una favola, e poterlo realizzare è un grandissimo, grandissimo traguardo. Sono veramente molto molto contenta, mi sto caricando e preparando a palla e non vedo, non vedo, non vedo l'ora. Tanta sorpresa questa è la chiave, sorpresa, poi brilleremo".