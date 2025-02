Sanremo, Katia chiede a Simon Le Bon di sposarla, un bacio tra i due

Sanremo (Im), 14 feb. (askanews) - Sono passati 40 anni dalla loro prima storica performance in Italia i Duran Duran sono tornati all'Ariston con le loro canzoni che hanno segnato la musica degli anni '80 e hanno avuto ospite Victoria De Angelis, ma è l'incontro con Katia Follesa che resterà nella memoria, ha infatti coronato il sogno di tutte le teenager dell'epoca: si è presentata in abito da sposa bianco e bouquet, con un cartello col titolo del libro e del film "Sposerò Simon Le Bon" di Clizia Currado che raccontava i sogni di una fan dei Duran nel 1986. Katia ha chiesto a Simon di sposarlo perché lo ama da tanto, e lui ha risposto: "Mia moglie mi uccide!". Ma c'è il lieto fine le dà un bacino sulle labbra e Katia ringrazia a nome di tutte le donne della sua generazione.

La serata è iniziata con l'inossidabile Edoardo Bennato che ha intonato "Sono solo canzonette". C'è spazio anche per il piccolo grande esperto del festival, Samuele Parodi. Carlo Conti lo ha messo alla prova con una serie di domande storiche sul festival e il giovanissimo ha risposto con precisione millimetrica ai quiz del conduttore e anche a quelli improvvisati da alcuni degli ospiti in sala; poi ha presentato il quarto concorrente in gara, Massimo Ranieri. Samuele Parodi ha 11 anni, canta recita e danza. "Ne sa più di Marino Bartoletti - ha detto scherzando Conti- ho trovato il conduttore del prossimo anno".