Sanremo, i Jalisse: "Siamo tornati, l'anno prossimo in gara"

Sanremo, 10 feb. (askanews) - Era il 1997 quando i Jalisse vinsero il Festival di Sanremo con il brano "Fiumi di parole". Amadeus e Fiorello hanno annunciato il grande ritorno sul Palco dell'Ariston. Il giorno dopo l'attesa esibizione le loro emozioni. "E' stata una grandissima emozione, sembravamo due bambini per la felicità, siamo stati coccolati dall'orchestra, dai conduttori, ancora adesso siamo elettrizzati. E' stata come una prova, abbiamo scaldato i motori ora vogliamo tornare con i nostri inediti, siamo cantautori e vogliamo tornare in gara. E' stata una sopresa fino all'ultimo, non abbiamo fatto neanche le prove. I nostri preferiti nella top 3, Angelina Mango, Fiorella Mannoia e Santi Francesi".