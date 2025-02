Sanremo, 12 feb. (askanews) - Damiano David irrompe in conferenza stampa all'Ariston: "Faremo un omaggio a Dalla - ha detto - che nella musica italiana per me è sempre stato uno dei più grandi riferimenti. Ho pensato che siccome è un palco speciale, vorrei omaggiare un cantautore speciale. Insieme a me ci sarà un altro artista speciale"; non ha voluto però dire il titolo del brano, né chi sia l'altro artista.