Sanremo, Amadeus: Ferragni su palco? Se avesse chiesto avrei detto sì

Sanremo, 9 feb. (askanews) - "Se Chiara Ferragni mi avesse chiesto di venire" al Festival di Sanremo, "glielo avrei permesso". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa rispondendo alla domanda se direbbe sì a una ospitata di Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston. "Lorella non ti far chiamare la più amata dagli italiani" ha ironizzato Enrico Lucci di Striscia la Notizia. "La coconduttrie ha risposto: "Spero che mi chiami solo Lorella, non ho più contatti con le cucine da anni", ironizzando sulle polemiche scatenate per l'affaire scarpe griffate di John Travolta.