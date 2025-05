Sanità, Meloni: stanziamo risorse ma non gestiamo noi liste d'attesa

Roma, 7 mag. (askanews) - "Sanità e liste d'attesa: qui devo fare io appello alle Regioni, noi ogni anno stanziamo delle risorse; non le gestiamo noi, le gestiscono le Regioni, ma la responsabilità per quello che riguarda voi è tutta del Governo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time al Senato.

Governo, ha aggiunto, "che ha fatto un decreto sulle liste attesa e ha chiesto di poter fare alcune cose, visto che la responsabilità secondo voi è sempre la nostra, potendo intervenire con poteri sostitutivi quando non si riesce a governare le liste d'attesa. Cerchiamo di dare una mano. Le Regioni non sono d'accordo ma almeno gli italiani sappiano che abbiamo queste difficoltà: altrimenti siamo solo quelli che devono stanziare i soldi e essere responsabili di quello che non funziona", ha detto ancora Meloni.