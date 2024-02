Hanoi, 14 feb. (askanews) - Una preghiera speciale, a Budda, per trovare l'amore. Giovani uomini e donne si sono riversati in un'antica pagoda nel centro di Hanoi sperando che un'offerta nel giorno di San Valentino li aiuti a trovare il partner ideale, una delle principali priorità per molti vietnamiti.