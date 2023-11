Salvini in campagna: mai col PSE, domenica avremo anche Geert Wilders

Milano, 28 nov. (askanews) - Matteo Salvini prepara l'evento elettorale di domenica a Firenze e annuncia la presenza di delegazioni dei gruppi della destra europea di 14 nazionalità diverse fra i gruppi della destra europea: anche Geert Wilders, leader del partito della Libertà fresco vincitore delle elezioni in Olanda e probabile nuovo premier del paese.

Sempre che, ha precisato Salvini, nel weekend il politico olandese non dovesse avere impegni legati alla formazione del governo nazionale: "La precedenza in quel caso l'avrebbero gli elettori olandesi ma per ora, a ieri sera, è confermato". Sarà invece in video collegamento Marine Le Pen, come il portoghese di Chenga!, Andre Ventura.

"Siamo arrivati a 14 nazionalità diverse, non solo quelli del gruppo Identità e democrazia", ha detto Salvini, "ma alle europee del prossimo giugno il gruppo sarà più forte e più ricco. Il nostro obbiettivo è essere determinante superando alcuni veti che arrivano da altri partiti di centrodestra dal nostro punto di vista incomprensibili, preferire Macron o i socialisti a un gruppo di centro destra o alla Le Pen è qualcosa che speriamo possa essere superato".