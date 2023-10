Salvini: il video di Apostolico? Io sono preoccupato dal contenuto

Palermo , 13 ott. (askanews) -"L'unica mia preoccupazione è quello che si è visto in quel video. Ognuno nella sua vita privata fa quello che vuole, ma vedere un giudice in piazza in mezzo a gente che dava degli 'assassini' e degli 'animali' ai poliziotti non mi lascia tranquillo, poi chi ha girato il video... a me interessa il contenuto e mi stupisce che questo giudice continui a fare il suo lavoro sullo stesso dossier liberando i migranti che i questori vorrebbero trattenere. Dio non voglia che uno di questi clandestini liberati compia un atto di violenza".

Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo, rispondendo ai giornalisti in merito ai video che ritraggono la giudice del Tribunale di Catania Iolanda Apostolico partecipare, nel 2018, a una manifestazione contro la politiche dell'allora ministro dell'Interno, lo stesso Salvini.