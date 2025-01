Roma, 3 gen. (askanews) - "Gianfrancus mi chiede 'farete i test antidroga anche in parlamento?' Io li metterei anche domani mattina. È giusto essere lucidi quando si guida, è giusto e doveroso quando si entra in Parlamento e si approva una legge. Lo farei domani mattina il test antidroga per tutti i parlamentari". Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, leader della Lega, in una diretta sui suoi account social.