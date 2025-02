Salvini: basta con presa in giro Bruxelles, stop soldi a Oms e Cpi

Madrid, 8 feb. (askanews) - "Quante volte di fronte al fallimento" delle politiche europee "ci siamo sentiti rispondere che non hanno funzionato per non aver ceduto abbastanza sovranità. Basta con questa presa in giro, con chi ci dice cosa mangiare, quali macchine guidare". E' l'ora di "esprimere liberamente le nostre opinioni". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, dal palco del raduno di Madrid che attacca di nuovo l'Organizzazione della Sanità e la Cpi, come ha fatto il presidente Usa Donald Trump con i suoi ordini esecutivi.

"E' ora di smettere di finanziare gli organismi sovranazionali, come l'Oms, che difendono interessi delle multinazionali e non dei cittadini, o realtà come la Cpi che mette sullo stesso piano i terroristi di Hamas e un premier liberamente eletto come Bibi Netanyahu", ha sottolineato Salvini.