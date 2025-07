Salvini: 6 regioni al voto, c'è spazio per tutti, ci stiamo lavorando

Roma, 31 lug. (askanews) - "Quando ci sarà il vertice" del centrodestra sulle elezioni regionali "lo saprete: ci stiamo lavorando". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando al Senato.

Interpellato sul caso del Veneto, Salvini ha risposto: "Sono casi giornalistici, capisco che ad agosto ci sia poco da scrivere e occorra riempire le pagine con ricostruzioni, retroscena e amenità che si aggiungono al calciomercato. Quando ci sarà la chiusura, lo saprete. Io sono assolutamente tranquillo e sereno che il buongoverno della Lega e del centrodestra in Veneto sia riconosciuto a livello italiano e internazionale. Che lo riproporremoè altrettanto chiaro. Ci sono sei regioni al voto, penso ci sia spazio per tutti per mettere i nomi migliori al posto giusto". Quanto alla lista Zaia "ne parleremo con i candidati".