Salis: serve altro linguaggio in politica, impari rispetto da sport

Genova, 27 mag. (askanews) - "L'ultimo mese è stato un bombardamento di attacchi personali di qualsiasi livello, raggiungendo dei picchi verso il basso notevoli che non mi aspettavo. Lo sport è un ambiente duro ed estremamente competitivo ma con delle regole, con il rispetto dell'avversario. Nella politica invece ho trovato un ambiente senza regole dove vale praticamente tutto, con atteggiamenti grotteschi e non degni di chi deve rappresentare le istituzioni. Noi non siamo mai scesi a quel livello". Lo ha detto la neo sindaca di Genova Silvia Salis, ex campionessa di lancio del martello, all'indomani della sua vittoria.

"Vogliamo lanciare un messaggio forte: la politica impari a parlare un altro messaggio, un messaggio fatto di rispetto, anche deciso, anche forte, sui temi che vedono contrapposti ma che deve dare una immagine al paese diversa, non possiamo pensare di polarizzare sempre il discorso politico e di renderlo tifoserie una contro l'altra", ha aggiunto.