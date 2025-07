Epipoli presenta il nuovo portale B2B MyGiftCard Business

Milano, 21 lug. (askanews) - Epipoli, leader in Italia nel settore dei pagamenti alternativi e in forte espansione a livello internazionale, presenta il nuovo portale B2B MyGiftCard Business: una piattaforma all'avanguardia pensata per supportare le imprese nella semplificazione della gestione dei pagamenti, nell'incentivazione di dipendenti e clienti, e nella proposta di soluzioni di welfare su misura. Abbiamo parlato con Gaetano Giannetto, CEO e fondatore di Epipoli:

"Abbiamo sviluppato una piattaforma disponibile online che permette alle micro e alle piccole aziende di accedere al welfare, quelli che vengono definiti i fringe benefit. Fino ad oggi il welfare è stato utilizzato dalle grandi aziende per erogare bonus e incentivi ai dipendenti, defiscalizzandoli dal reddito di impresa. La misura che il governo ha varato prevede infatti che almeno fino al 2027 le aziende possano erogare fino a 1000 euro per i dipendenti senza figli e fino a 2000 euro per i dipendenti che hanno dei figli a carico. In pratica una piccola impresa come potrebbe essere una farmacia, un artigiano, uno studio notarile o legale può erogare fino a 2000 euro esentasse per i propri dipendenti facendoli realmente felici perché il dipendente riceve esattamente il 100% del valore erogato".

Il portale è rivolto principalmente a micro e piccole imprese oltre che ai Partita IVA, offrendo strumenti digitali innovativi, facili da utilizzare e progettati per favorire lo sviluppo e la competitività del tessuto imprenditoriale italiano.

"La piattaforma offre il più grande assortimento di prodotti e servizi digitali, a noi piace dire dall'Adi e Airbnb alla Zeta di Zalando, che è composta da tutte le offerte per delle catene della grande distribuzione, supermercati, ipermercati, discount, negozi di elettronica di consumo, i grandi marketplace, viaggi, aziende di abbigliamento. Quindi una soluzione completa per le piccole aziende e le micro aziende che vogliono erogare i servizi di welfare e i benefici, premi, incentivi ai propri dipendenti".

Connubio perfetto, quindi, tra innovazione e supporto delle imprese. Epipoli attraverso l'unione di tecnologia, flessibilità e valore reale contribuisce alla crescita imprenditoriale di piccole realtà.