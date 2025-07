Mika tra le dolomiti per il No Borders Music Festival

Laghi di Fusine (Tarvisio-UD), 21 lug. (askanews) - Grande successo per il primo weekend di concerti della trentesima edizione di No Borders Music Festival. Davanti al pubblico radunatosi per l'occasione, gli artisti Ben Harper & The Innocent Criminals e Mika hanno infatti infiammato il palco dei Laghi di Fusine (Tarvisio-UD) con i loro grandi successi come "Diamonds On the Inside", "With My Own Two Hands", "Don't Give Up on Me Now" per Ben Harper; e "We Are Golden", "Lollipop", "Elle Me Dit", "Love Today" per Mika.

Questi primi due concerti sono solo l'inizio di un'edizione ricchissima di musica, il prossimo weekend è previsto l'attesissimo bike concert di Jovanotti ( sabato 26 luglio, sold out) e l'esibizione di Lucio Corsi (domenica 27 luglio, sold out). La rassegna si concluderà poi il weekend successivo, spostandosi a Sella Nevea con il concerto de I Patagarri e Goran Bregovic (sabato 2 Luglio); e i Kings of Convenience (domenica 3 luglio).

Tutte le informazioni e il programma completo, comprensivo delle attività collaterali come Natural Sound e No Borders In the City, sono disponibili al sito internet: https://www.nobordersmusicfestival.com/festival/