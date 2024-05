Salario minimo, Sbarra (Cisl): il tema va affrontato con la contrattazione collettiva

Roma, 29 mag. (askanews) - L'obiettivo della direttiva Ue di aumentare i salari può essere affrontato attraverso la contrattazione collettiva. Lo ha ribadito il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della presentazione del manifesto "Insieme per un'Europa nuova".

La Cisl, ha ricordato, sostiene che "si possano prendere come riferimento i contratti maggiormente applicati nei settori e farli valere per i lavoratori che vivono una condizione di difficoltà. Ma sono la contrattazione collettiva e le relazioni sindacali gli strumenti chiamati a costruire risposte per la crescita di salari e retribuzioni, ridurre l'orario di lavoro, regolare e governare lo smart working. Penso che i corpi intermedi, le parti sociali, siano una straordinaria ricchezza per questo Paese e possono costruire risposte efficaci per il lavoro e le persone".