Russia, vasto incendio nel Nordovest di Mosca: evacuate 400 persone

Mosca, 9 feb. (askanews) - Almeno 400 persone sono state evacuate per mettersi in salvo dall'enorme incendio in un palazzo nella parte Nordoccidentale di Mosca. Il tetto di un edificio di sei piani è crollato almeno parzialmente a causa del vasto rogo all'altezza della stazione della metropolitana "Aeroport".

Secondo il ministero delle Emergenze russo, l'incendio è stato domato dopo diverse ore. Ha minacciato gli edifici adiacenti e il vicino centro commerciale, hanno riferito i servizi operativi. Alle 03.20, ora di Mosca, le fiamme erano spente.

Due elicotteri Ka-32 del Centro aeronautico di Mosca hanno fatto cadere più di 50 tonnellate di acqua sul tetto, dicono le agenzie russe. L'inchiesta relativa alle cause considera un malfunzionamento del sistema di riscaldamento antigelo del tetto e delle grondaie. Non si parla di cause esterne.