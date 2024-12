Romania, il presidente Iohannis rassicura Ue e Nato: siamo stabili

Bucarest, 7 dic. (askanews) - Il presidente rumeno Klaus Iohannis ha dichiarato in un messaggio ufficiale videoregistrato che resterà in carica fino all'elezione del suo successore, per rassicurare l'Unione europea e gli alleati della Nato dopo che la Corte costituzionale della Romania ha annullato venerdì le elezioni presidenziali tenutesi nel Paese, in seguito alle accuse di massicce interferenze russe a favore del candidato diell'estrema destra Calin Georgescu, a soli due giorni dal ballottaggio.

Iohannis ha spiegato che rimarrà al suo posto fino a quando non sarà formato un nuovo governo che emerga dalle elezioni legislative dello scorso fine settimana per fissare una nuova data per le elezioni presidenziali. "Il nuovo governo rumeno - ha detto - stabilirà le nuove date per i due turni elettorali per eleggere il nuovo presidente della Romania. Quindi, una volta costituito il nuovo Parlamento e investito il nuovo governo, sarà quest'ultimo a stabilire la data delle nuove elezioni presidenziali".

Mercoledì, la presidenza ha declassificato i documenti che descrivono nel dettaglio le accuse contro Georgescu e la Russia, tra cui la promozione "massiccia" di Georgescu sui social media e cyberattacchi mirati contro i suoi rivali. Su questa base, la Corte ha deciso all'unanimità di annullare l'intero processo elettorale per garantirne la "correttezza e la legalità". Il processo "è stato inficiato per tutta la sua durata e in tutte le fasi da molteplici irregolarità e violazioni della legislazione elettorale che hanno distorto la natura libera e corretta del voto espresso dai cittadini", si legge nella sentenza, "tutti questi aspetti hanno avuto l'effetto convergente di non rispettare i principi essenziali delle elezioni democratiche".