Roggiani (Pd): Ok al taglio del cuneo fiscale

Roma, 25 set. (askanews) - "E' vero che l'economia italiana cresce, ma questo avviene perché siamo il Paese che più beneficia dei fondi del Pnrr". Così, Silvia Roggiani (Pd), componente della Commissione Bilancio della Camera, intervenuta a "Largo Chigi", format televisivo di The Watcher Post. "Ci sono 11 milioni di italiani che vivono con meno di 9 l'ora: per questa ragione pensiamo che serva una vera progressività in Manovra e siamo contrari alla Flat tax, ora in Commissione Finanze. Sugli extraprofitti, saremo accanto al governo se andrà avanti ma sappiamo anche che la maggioranza è divisa", prosegue la deputata dem. "Tre i temi a cui prestare la massima attenzione: il primo è il sostegno alle famiglie (non solo a quelle tradizionali), poi la sanità: viviamo in un Paese dove ancora si vive sotto il ricatto del 'sei curato se paghi', nonostante il SSN. Infine, sostegno alle imprese: possibile solo se le accompagniamo attraverso la transizione ecologica", ha concluso.