Roccella, transizione demografica è la più impattante di tutte

Mantova, 13 giu. (askanews) - "E' dalla famiglia che nasce proprio il senso della coesione e la capacità di fare comunità e coesione. Noi abbiamo sostenuto la famiglia: il nostro governo ha messo al centro della sua azione con una serie di interventi, dagli asili nido gratuiti al congedo parentale rinforzato all'80%, alla decontribuzione per le madri lavoratrici e moltissimo altro. Però il problema è non soltanto di tipo materiale, ma anche di tipo immateriale. E su questo, sull'azione culturale, veramente c'è bisogno della collaborazione di tutti. Perché la crisi demografica, la transizione demografica, è certamente la transizione che forse impatta più di tutte sul nostro presente e sul nostro futuro". Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, intervistata da askanews a Mantova alla seconda giornata del Seminario Estivo di Symbola.