Repubblica Dominicana, Viva inaugura un nuovo resort a Miches

La Romana, 19 dic. (askanews) - La Repubblica Dominicana è una delle destinazioni caraibiche più apprezzate dagli italiani e tra le strutture più conosciute ci sono quelle del gruppo Viva, che ora inaugura un nuovo resort a Miches, nella provincia di Seibo, che oltre alle spiagge tropicali offre anche un grande rapporto con la natura.

"Viva Miches - ha detto ad askanews Claudio Natella, coordinatore generale delle Operazioni di Viva Resort in Repubblica Dominicana - rappresenta 38 anni di esperienza di Viva Resort. Abbiamo creato questo prodotto che segue il successo che abbiamo avuto al Viva Dominicus e in tutti gli altri villaggi tra la Repubblica Dominicana, il Messico e le Bahamas. Sarà un prodotto nuovo. E l'hotel sarà concentrato sui valori della Repubblica Dominicana".

L'area di Miches offre panorami spettacolari, come quelli che si possono godere dalla Montagna Redonda, che domina la baia, ma si tratta anche di una posizione strategica per le escursioni. "Qui - ha aggiunto Natella - ci troviamo a circa 45 minuti di navigazione da Cayo Levantado o come tutti la conosciamo Isola Bacardi, ci troviamo a 40 minuti di navigazione dal Parque de Los Haitises, che è un parco di mangrovie molto famoso qui in Repubblica Dominicana. Ci troviamo a meno di 50 minuti di navigazione dalla penisola di Samanà e quindi tutto questo ci creerà sinergie con i nostri altri prodotti della penisola di Samanà".

Il gruppo Viva, che negli Stati Uniti ha un accordo con Wyndham, punta molto sull'accoglienza dei viaggiatori, sull'offerta gastronomica, sulle esperienze e soprattutto su un'idea di animazione in continua evoluzione, ma sempre basata sulla relazione tra le persone. Ed è anche, in un certo senso, un manifesto del modo di essere italiano, come il fondatore e presidente, Ettore Colussi. "Per noi - ci ha detto l'imprenditore - è una sfida enorme, anche perché è il primo hotel che costruiamo integralmente dal millennio, quindi 24 anni di break fra una costruzione e l'altra. In questo caso abbiamo costruito tutto, abbiamo comprato il terreno, abbiamo fatto tutti i progetti, gli studi, abbiamo comprato tutti i materiali e abbiamo avuto solo delle imprese che ci gestivano la mano d'opera".

Sul mercato italiano anche il Viva Miches sarà commercializzato in esclusiva da Alpitour World con il brand Bravo e la compagnia aerea Neos propone voli diretti dall'Italia alla Repubblica Dominicana.