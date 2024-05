Renzi: Meloni, Schlein, Tajani truffatori: io se eletto vado in Ue

Roma, 6 mag. (askanews) - "È importante che in Europa ci vadano i leader. Io sono l'unico segretario di partito che ho detto che, se vengo eletto, ci vado in Europa; gli altri sono truffatori: Meloni, Schlein, Tajani e Calenda stanno truffando gli italiani perché dicono di candidarsi alle europee ma non vogliono andare in Europa".

Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un evento a Ercolano in vista delle elezioni europee a cui è candidato con la lista Stati Uniti d'Europa.

"Per me il Sud è il futuro dell'Europa, il Mezzogiorno italiano può essere per gli Stati Uniti d'Europa ciò che la Florida è stata per gli Usa - ha aggiunto Renzi - ma la vera questione è che l'Europa non tocca più palla quindi o noi siamo in grado di rilanciare il sogno europeo o l'Ue sarà spazzata via, chi vota noi vota un ideale, il voto a Stati Uniti d'Europa è un voto a un'idea e credo saranno in tanti a votare per gli Stati Uniti d'Europa, anche chi non la pensa come noi, questo è quello che mi viene detto".