Renzi: Giudice Corte Costituzionale? L'Arbitro si sceglie insieme

Roma, 9 ott. (askanews) - "Cosa ha fatto la Meloni? Ha fatto campagna acquisti, ha preso dei parlamentari dell'opposizione e li ha portati con sé, e poi ha detto 'forse riesco ad avere la maggioranza qualificata anche senza far l'accordo con l'opposizione'. No, l'arbitro si sceglie insieme. Denuncio la scorrettezza istituzionale di Giorgia Meloni, che potrebbe tranquillamente fare una cosa, dire: 'ragazzi, io ho tre nomi per fare il Giudice della Corte costituzionale, li offro all'opposizione, facciamo un dialogo e l'arbitro lo scegliamo insieme'". Lo ha dichiarato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite a Sky TG24 Live In Roma.