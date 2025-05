David, Jasmine Trinca. tante candidate donne sono messaggio di speranza

Roma, 7 mag. (askanews) - "Non solo le sale vuote, c'è un problema vero di produzione. Siamo qui a celebrare un momento di successo, ma la verità è che il cinema italiano bisogna continuare a sostenerlo sbloccando tante produzioni. La politica, dietro all'appello di Mattarella, dovrebbe forse iniziare a guardare davvero questa situazione": Jasmine Trinca lo dice uscendo dal Quirinale alla presentazione delle candidature ai David di Donatello. "Ma del resto è un tempo talmente cupo per cose ben più tragiche del nostro cinema... Il cinema ha sempre la funzione di creare un immaginario. E questo è un anno importante perché ci sono tante, tante registe che finalmente accedono alla categoria di miglior film e miglior regia: per me è un grande messaggio di speranza in una nuova visione del mondo".