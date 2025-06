Referendum, Magi: vinto astensionismo organizzato ma non sconfitti

Roma, 9 giu. (askanews) - "Ha vinto l'astensionismo organizzato che si è fatto forte dell'astensionismo spontaneo. Ma noi promotori non ci sentiamo sconfitti e non devono sentirsi sconfitti anche i milioni di cittadini che sono andati a votare sì al referendum sulla cittadinanza, migliaia di attivisti che si sono mobilitati, le oltre 160 associazioni che hanno aderito perché abbiamo rimesso al centro un tema che non c'era più nella discussione pubblica". Lo ha detto Riccardo Magi, leader di +Europa, tra i promotori del comitato per il referendum sulla cittadinanza, in conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi, al comitato di Soho House.

Al referendum è andato a votare "una parte di elettorato italiano superiore all'elettorato che legittima il governo in carica". Lo ha detto Riccardo Magi, leader di +Europa, tra i promotori del comitato per il referendum sulla cittadinanza, in conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi, al comitato di Soho House.

"Ciò nonostante questa grossa parte di elettorato non potrà avere soddisfatta la sua richiesta" a causa del quorum, ha aggiunto, sottolineando la necessità di riformare l'istituto del referendum.