Real estate, Romanelli: innovazione della promozione immobili

Roma, 29 nov. (askanews) - "Noi avendo come avatar cliente un giovane che lavora già con blockchain e che conosce le criptovalute dobbiamo adeguarci. Non

passato. Per questo motivo stiamo studiando un nuovo metodo per la vendita di immobili a distanza con un metodo immersivo, realtà aumentata, per una esperienza a 360 gradi. Cerchiamo anche partner informatici e speriamo di superare molti aspetti della

nostra burocrazia che non piacciono ai clienti stranieri"..

Lo ha detto Cinzia Romanelli CEO Building Heritage Forbes Global Properties alla presentazione degli Oscar dell'Innovazione promossi da Angi.